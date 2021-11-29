Саакашвили привезли в суд
Сотрудники специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии доставили бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Здесь состоится заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi.
Стало известно, что Саакашвили за несколько часов до начала процесса под усиленной охраной вывезли из военного госпиталя города Гори, весь маршрут следования эскорта контролировался вертолетом с воздуха.
В настоящее время территория у суда полностью оцеплена полицией, передает ТАСС, отмечая, что также там находятся водометы, а также установлены железные ограждения.
Кроме того, сообщается, что в здании суда отменены все процессы, кроме дела Саакашвили.