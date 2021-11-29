Анапу и Геленджик предупредили о штормовом ветре

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня на участке побережья Черного моря между Анапой и Геленджиком порывы ветра будут достигать 30 м/с.

"Ветер южной четверти 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/ с, в отдельных районах порывы до 25 м/с, днем на участке Анапа - Геленджик порывы 25-30 м/с", - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе прогнозируется переменная облачность, местами пройдут сильные дожди, столбики термометров поднимутся днем до 20 градусов тепла, ночью – 8-13 градусов.