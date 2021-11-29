Саакашвили сможет присутствовать на сегодняшнем суде

Согласно мнению личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе его подопечный сможет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе.

"Наверно будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено Минюстом. Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии", - сказал он.

"Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Вывод комиссии Ломджария, как я знаю, такой же, и то же самое сказала комиссия "Эмпатии", - сообщил Кипшидзе, подчеркнув, что заключение должны дать врачи, а не правительство или оппозиция.

Ранее сообщалось, что сегодня в Тбилисском городском суде возобновится судебный процесс Саакашвили.