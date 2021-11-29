Склад лакокрасочных изделий полыхал в Павлодаре

Пожар вспыхнул на складе ТОО, где изготовлялись и хранились лакокрасочные изделия. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Айдана Жусупова. В результате ЧП никто не пострадал.

"В отдельно стоящем здании, где изготовлялись и хранились лакокрасочные изделия, загорелись шесть металлических реакторов для производства данной продукции на площади 432 квадратных метра", - сказала она, уточнив, что в настоящее время пожар ликвидирован.

К тушению огня привлекался 41 сотрудник ДЧС и 9 единиц техники, 5 работников ТОО "ПНХЗ" с авто и 4 сотрудника Центра медицины катастроф с машиной, отмечает Sputnik Казахстан.