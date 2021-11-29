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Бывший тренер Израиля по художественной гимнастике будет работать в России

Бывший тренер Израиля по художественной гимнастике будет работать в России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила о том, что тренировавшая национальную команду Израиля Ирина Вигдорчик будет работать с российскими спортсменками в процессе подготовки к Олимпийским играм- 2024 в Париже.

"Да, она теперь работает с российской командой", - сказала Винер-Усманова "СЭ".

Под руководством Вигдорчик израильская сборная завоевала серебро ЧМ и добилась победы на ЧЕ.

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