Гинцбург сказал, чем ревакцинироваться после "Спутника V"

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург соообщил о том, что оптимальным вариантом для повторной вакцинации от коронавируса после использования "Спутника V" является любая вакцина, но лучшую защиту обеспечивает комбинация со "Спутником Лайт".

Также он отметил, что вакцины Pfizer и Moderna очень хорошо бустировать "Спутником V".

"Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если «Спутник V» бустировать «Спутником Лайт", - приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Уточнятся, что хороший иммунный ответ против предшествующих штамму "дельта" мутаций вирусов вызывают РКН-вакцины.