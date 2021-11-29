Трамп: США могли бы превзойти по нефтедобыче Россию и Саудовскую Аравию

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что мог бы добиться уровня нефтедобычи в стране, превышающего ее совокупный объем у России и Саудовской Аравии.

"В то время, когда я покидал [пост], США больше добывали, чем Россия и Саудовская Аравия. Еще через год добывали бы больше, чем Россия и Саудовская Аравия вместе", - сказал экс-глава американской администрации.

Далее он раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена за сложившуюся в стране ситуацию с рынком энергоносителей.