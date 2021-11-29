Израиль закрылся для иностранцев на 14 дней

Начиная с понедельника Израиль закрыл границы для иностранных граждан на две недели и ввел обязательную изоляцию для возвращающихся израильтян. Это связано с предписанием правительственной комиссии по коронавирусу из-за распространения омикрон-штамма.

В пресс-службе Минздрава еврейского государства сообщили, что, согласно решению правительственной комиссии по коронавирусу, с 29 ноября на две недели "запрещается въезд в Израиль иностранных граждан, за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям".

Далее отмечается, что в соответствии с постановлением израильских министров, с 02:00 29 ноября "вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома".

"При условии проведения на третий день второго ПЦР-теста с отрицательным результатом они смогут выйти из карантина", - говорится в сообщении. Уточняется, что те, кто не проведет дополнительный ПЦР-тест на третий день, будут обязаны пройти карантин полностью (14 дней).