Токаев начал визит в Швейцарию

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил о прибытии главы государства Касыма-Жомарта Токаева в Швейцарию.

Здесь состоятся переговоры Токаева с федеральным президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений.

Корме того, в программе визита выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и ряда других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса, говорится сообщении пресс-секретаря президента, которое опубликовано в Facebook.