Чемпион UFC посетил день рождения Адама Кадырова

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман приехал в Чечню для того, чтобы поздравить с днем рождения сына главы республики Рамзана Кадырова Адама, которому исполнилось 14 лет.

Кроме него, на торжество пришли бывшие бойцы UFC Абдул-Керим Эдилов и Магомед Бибулатов, а также действующий боец промоушена Альберт Дураев.

Напомним, что Усман – лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории. В рамках ноябрьского турнира UFC 268 он провел пятую подряд успешную защиту титула, единогласным решением судей победив Колби Ковингтона.