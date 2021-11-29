Вирусолог назвал версию происхождения омикрон-штамма коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что новый штамм коронавируса "омикрон", возникший в ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-инфицированного человека.

"У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой", - сказал он в беседе с порталом ura.ru.

Далее эксперт отметил, что организм со слабым иммунитетом представляет собой "резервуар" для мутации вируса.