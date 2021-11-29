В Москве будет тепло и дождливо

Облачная погода с дождем ожидается в Москве, информирует Гидрометцентр России, уточняя, что днем столбики столичных термометров поднимутся от трех до пяти градусов тепла, в ночь на вторник прогнозируют до плюс трех градусов.

В Московской области – от двух до семи градусов тепла.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

Кроме того, в Москве из-за дождя будет действовать желтый уровень погодной опасности до 20:00 мск понедельника, из-за порывистого ветра - до 06:00 мск среды. В Подмосковье желтый уровень объявлен до 21:00 мск понедельника из-за дождя и до 05:00 мск среды из-за ветра, отмечает погодное ведомство.