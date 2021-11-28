Обзор СМИ Кавказа 22 - 28 ноября

"Особое внимание в республике должно уделяться развитию туристического кластера, что дает дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса", – цитирует газета "Северная Осетия" слова заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, который поделился своими впечатлениями от визита в республику.

На совещании по вопросам социально-экономического развития РСО–А, которое он провел вместе с главой республики Сергеем Меняйло, Новак заявил, что правительство РФ поставило задачу по комплексному социально-экономическому развитию всех субъектов СКФО, и, в частности, проделана большая работа по подготовке модели социально-экономического развития Северной Осетии. Меняйло рассказал, что инвестиции в экономику и социальную сферу за три квартала нынешнего года увеличились почти на 29%, ввод в эксплуатацию жилья вырос более чем на 16%. Доходы консолидированного бюджета республики, включая безвозмездные поступления из федерального бюджета, превысили 33,5 млрд рублей – это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализуется Генплан развития Беслана, который содержит порядка 40 мероприятий. Восемь из них ранее были обеспечены финансированием на период 2020–2024 годов на общую сумму 1,4 млрд рублей, но 20 - остаются без источников финансирования. Документация есть по всем объектам, необходимо решить задачу с выделением средств.

Также Александру Новаку презентовали пять проектов, включенных в модель экономического развития республики: всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", кластер "Агропромышленный комплекс", транспортно-логистический комплекс, развитие новых туристических дестинаций и создание форелевого хозяйства. В результате реализации последнего в перечне проекта Северная Осетия к 2030 году должна выйти на производственную мощность в 5000 тонн живой рыбы в год с созданием 120 рабочих мест. Также предполагается, что с момента начала работы над проектом в 2021 году до 2030 года в бюджетную систему поступит налогов порядка 713 млн рублей. Глава Северной Осетии подчеркнул, что по ряду проблемных направлений разработаны меры и подготовлены предложения, есть полное взаимопонимание для дальнейшей работы.

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В Кабардино-Балкарии продолжается уборка и сушка кукурузы. По данным газеты "Кабардино-Балкарская правда", если в октябре 2021 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка 5 тыс. тонн зерна продовольственной кукурузы нового урожая за пределы республики, то за 15 дней ноября 2021 года – более 15 тыс. тонн, из них в Грузию, Армению и Азербайджан – 4,5 тыс. тонн. Остальные партии зерна кукурузы направляют в морские и речные порты Дагестана, Астраханской и Ростовской областей. Основу экспорта продукции АПК республики составляют зерно и кукурузный крахмал. Крахмал стал новым видом подкарантинной продукции, отгрузка которого на экспорт освоена в 2021 году. Его уже отгружено порядка 355 тонн в страны ближнего зарубежья – Киргизию и Туркмению, а во втором полугодии открыто новое направление – Республика Гана.

Специалистами управления Россельхознадзора производится досмотр подкарантинной продукции, отбор проб от каждой партии, заявленной к вывозу кукурузы. Образцы направляются для экспертизы в Кабардино-Балкарский референтный центр, и после получения заключений о карантинном фитосанитарном состоянии продукции выдаются соответствующие сертификаты. При досмотре подкарантинной продукции, предназначенной для отгрузки на экспорт, специалисты управления Россельхознадзора учитывают дополнительные требования стран-импортеров. Экспортированная продукция соответствовала обязательным фитосанитарным требованиям зарубежных стран.

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"Спутник-Южная Осетия" сообщает, что базальтовый завод, строящийся в Цхинвальском районе, готов к запуску. Базальтовое волокно будет применяться в производстве композитных материалов, в частности, арматуры, строительной и дорожно-строительной сетки и базальтового шнура. Как рассказал директор предприятия Роман Джиоев, для производства базальтового волокна исходным сырьем является щебень из базальтовых пород. Его производство выгодно в экономическом плане. В процессе его изготовления вырабатывается большой объем тепловой энергии, которая может использоваться для обогрева помещений и теплиц. На сегодняшний все необходимое оборудование уже завезено и установлено, осталось лишь подключить надежную подачу электроэнергии для бесперебойного производства.

Начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, вместе с президентом РЮО посетивший предприятие на минувшей неделе, отметил, что проект является очень интересным и востребованным. Президент ЮО Анатолий Бибилов заявил, что базальтовый завод не представляет никакой опасности для населения республики. "Все заключения специалистов-экологов относительно завода имеются. И если бы их не было, строительство базальтового завода на территории республики бы не началось. Базальтовый завод необходим для увеличения количества рабочих мест и доходов государства", – сказал он.

Строительство базальтового завода ведется близ столицы республики, рядом с селом Ирыкау Цхинвальского района по программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РЮО. Ранее проект, общая сумма инвестиций в который составила 238 млн рублей, вызвал широкий резонанс в социальных сетях: жители республики высказывали обеспокоенность влиянием завода на экологию и здоровье людей. Парламентарии рекомендовали правительству республики создать комиссию из профильных ведомств, которая даст заключение о классе опасности базальтового завода и представит его в законодательный орган. В августе на заседании правительства глава государства сообщил, что деятельность завода не несет опасности экологии страны, это подтверждают заключения экспертов.

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В этом году между Дагестаном и Фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым в республике будут досрочно завершены программные мероприятия в части расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Об этом, как передает газета "Дагестанская правда", сообщил председатель правительства РД Абдулпатах Амирханов на совещании по реализации республиканских адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Как рассказал врио министра строительства Дагестана Артур Сулейманов, по программе переселения планировалось досрочно к концу текущего года расселить 72 семьи в 6 многоквартирных домах в Махачкале и в одном в Унцукульском районе. Общий объем бюджета составляет 86,95 млн рублей. По Махачкале осталось заключить соглашения на выкуп жилых помещений с 7 собственниками и заключить договоры социального найма с 16 нанимателями жилых помещений. В Унцукульском районе запланированные контракты по переселению жителей заключены. "По Махачкале до конца года мы должны выполнить все обязательства и программу завершить досрочно, чтобы далее перейти к следующему этапу по тем домам, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года", – сказал врио министра.

На сегодняшний день на территории Дагестана после 1 января 2017 года признан аварийным и подлежащим сносу 71 многоквартирный дом. На стадии формирования документации и внесения в систему находятся 16 домов. Муниципальным образованиям рекомендовано усилить работу по завершению программы переселения граждан, чтобы исключить срыв сроков реализации мероприятий.

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В Галанчожском районе Чечни ведутся работы по его возрождению. Это один из древнейших исторических чеченских районов, откуда по преданию вышли коренные тейпы, впоследствии сформировавшие единый чеченский народ. В будущем Галанчожский район станет одним из самых привлекательных и доступных для посещения районов республики, пишет местная газета "Вести республики".

На территории района находятся памятники раннего и позднего средневековья, представляющие историческую и духовную ценность для чеченского народа: старинные боевые и жилые башни, замки, склепы, проводится работа в части их восстановления. Состоялось открытие на территории Хайбахского историко-архитектурного комплекса одной боевой башни, двух жилых башен и мечети на 150 молящихся, которая возведена на своем историческом месте, где она стояла около двух веков назад. Подготовлены эскизы двух объектов культурного наследия, входящих в состав Хайбахского комплекса, а также эскизный проект мемориала, посвященного жертвам хайбахской трагедии 27 февраля 1944 года. В ближайшее время здесь также установят мемориал памяти жертв политических репрессий.

Помимо богатого культурного наследия в Галанчожском районе в верховьях реки Гехи на высоте 1533 м над уровнем моря находится озеро площадью поверхности 12 га, имеющее свою историю. С древности оно считалось священным. В июле вода прогревается до +20°C, а в солнечную погоду приобретает зелено-голубой оттенок. В озере обитает форель. Туристов сюда влечет не только само озеро, но и красивейшие окрестности: рядом с водоемом находятся тополиная роща, несколько древних сторожевых башен. Каменная арка на пути к озеру – это уникальный природный объект естественного происхождения, который был занесен в реестр особо охраняемых природных объектов еще во времена СССР.

В Галанчожском районе уже построено и реконструировано 230 км дорог, что дает возможность продолжить намеченные мероприятия по возрождению района. Наиболее перспективными направлениями экономического развития Галанчожского района считаются туризм, сельское хозяйство и животноводство. По предварительным данным, в Галанчожском районе планируется реализовать 58 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 266,7 млн рублей и создать 184 рабочих места. Более 2000 семей уже изъявили желание переехать сюда, говорится в статье.