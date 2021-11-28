Семья погибла в ДТП в Восточной Грузии

Страшная авария произошла на трассе Казрети-Дманиси (Восточная Грузия) - столкнулись грузовик и легковой автомобиль, об этом рассказали в МВД Грузии.

В ведомстве пообещали сообщить детали и причины трагедии позже, пока на месте событий работают спасатели и правоохранители, передает Sputnik Грузия.

По информации СМИ, жертвами стали пассажиры и водитель легкового автомобиля - отец, сын, невестка и внук.

Предварительно известно, что все они были жителями села Сапарло.