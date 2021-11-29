Число переведенных на "удаленку" школ в Грузии сократилось

В Грузии сократилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает Минобрнауки страны.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в удаленном формате работают 137 школ и 358 отдельных классов.

В случае выявления фактов заражения COVID-19 среди работников школ и учеников, отдельные классы или вся школа переходят на онлайн-формат. Как правило, карантин длится две недели.

"Третью неделю подряд распространенность коронавируса в школах снижается. За последние семь дней коронавирус был выявлен у 0,7% учителей и 0,3% учеников", - сказано в сообщении ведомства.

По данным министерства, в настоящее время от COVID-19 привились 70,9% учителей и представителей администрации школ.