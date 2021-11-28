Туристический поезд "Сочи" вернется к работе на время новогодних каникул

Туристический поезд "Сочи" возобновит работу на новогодние каникулы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Уточняется, что он будет следовать по маршруту Туапсе - Гагра - Туапсе. Сообщение возобновится 30 декабря.

Состав, стилизованный под поезда 1970-1980-х годов, будет совершать однодневные экскурсионные поездки по курортам Краснодарского края. "За время работы состав уже перевез 75 тыс пассажиров. По новому расписанию поезд будет выезжать из Туапсе в 05:30 и прибывать в Гагру в 11:35", - говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

Уточняется, что поезд будет курсировать между городами на протяжении всех новогодних каникул (до 8-го числа), кроме четвертого января.