Диетолог сообщила о вреде белого хлеба

Ежедневное употребление белого хлеба вредно, так как в нем содержится белая мука, вода и дрожжи, поэтому он становится "по сути сахаром". Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность", - сказала она в интервью "Ленте.ру".

По ее словам, к белому хлебу нужно подходить как к десерту, а не одному из основных продуктов рациона.

Далее она предупредила о том, что употребление этого продукта может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.