Французский ученый проведет параллели между осетинским и европейским эпосами в журнале "Нартамонга"

Узнать о параллелях между осетинским и европейским эпосами смогут читатели 16-го номера журнала "Нартамонга" ("сакральная чаша нартов" в переводе с осетинского), издаваемого под эгидой Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН и Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO, Франция), в декабре. Об этом рассказал директор Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

"Номер должен получиться очень интересным. В частности, в нем будут проведены интересные параллели между осетинским и европейским эпосами", - приводит его слова ТАСС.

Чибиров уточнил, что соответствующий материал написал французский ученый Жоэль Грисвар: он сравнил героя Артурианы (цикла легенд кельтской традиции) с Батрадзом - героем осетинского нартского эпоса.

Директор научного центра РАН добавил, что все статьи в журнале обычно публикуются на языке авторов - русском, английском, французском и немецком.