Профессиональные мастерские скоро появятся во всех колледжах Кабардино-Балкарии

Все колледжи Кабардино-Балкарии снабдят профессиональными мастерскими в ближайшие несколько лет, рассказал министр просвещения, науки и по делам молодежи республики Анзор Езаов.

"В ближайшие три года планируется открыть 40 современных мастерских, благодаря нацпроекту "Образование" в течение ближайшие трех лет все колледжи КБР получат возможность модернизировать материально-техническую базу", - цитирует его ТАСС.

В пятницу 26 ноября новые мастерские заработали в Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже, в них будет идти подготовка по компетенциям "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Сити-фермерство", "Промышленное садоводство" и "Агрономия".

На церемонии открытия Езаов напомнил, что четыре мастерских в текущем году также были созданы в Эльбрусском региональном колледже, они необходимы для обучения по компетенциям "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Социальная работа", "Правоохранительная деятельность (полицейский)".