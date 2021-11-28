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ВОЗ не уверена, что "омикрон" заразнее других штаммов

ВОЗ не уверена, что &quot;омикрон&quot; заразнее других штаммов

У Всемирной организации здравоохранения пока нет данных о том, что новый омикрон-штамм коронавируса заразнее остальных вариантов. Такое сообщение распространила ее штаб-квартира в Женеве.

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более заразным (то есть легче передающимся от человека человеку) в сравнении с другими вариантами, включая вариант "дельта", - цитирует ее ТАСС.

В ВОЗ уточнили, что количество заражений в Южной Африке выросло в районах, где распространяется "омикрон", но пока не установлено, объясняется это новым штаммом или другими факторами, эпидемиологические исследования продолжаются.

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