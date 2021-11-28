Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси договорились развивать отношения Баку и Тегерана по возрастающей

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси договорились о том, что отныне ирано-азербайджанские отношения во всех областях будут развиваться по возрастающей. Об этом заявил сам Ильхам Алиев журналистам по окончании встречи с Эбрахимом Раиси, которая прошла в Ашхабаде "на полях" 15-го саммита ОЭС сегодня.

"Это наша первая встреча. Уверен, что эта встреча придаст сильный толчок азербайджано-иранским связям. Мы придаем очень большое значение отношениям с Ираном", - цитирует главу государства "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на его пресс-службу.

Эбрахим Раиси, в свою очередь, констатировал, что официальные лица двух стран, а именно вице-премьеры и главы МИД, уже провели хорошие переговоры, и выразил уверенность, что такие контакты сделают вклад в развитие отношений между странами. "Вопросы, которые возникают в наших отношениях, можно решить такими контактами и визитами. Наши отношения с Азербайджаном - это не только отношения соседей, это отношение наших сердец", - пояснил президент.

"Мы никогда не позволим, чтобы другие вмешивались в наши отношения", - обратил внимание он.

Раиси уточнил, что Баку и Тегеран должны самостоятельно решать возникающие вопросы, развивать отношения, совместно работать над углублением взаимовыгодного сотрудничества. "Имеющийся опыт показывает, что, когда мы сами обсуждали наши вопросы, мы большинство из них смогли решить и преодолеть преграды", - пояснил президент.

Он также заявил об "открытой и однозначной позиции" Ирана по поводу карабахского конфликта. "От Верховного руководителя до чиновников госструктур - все придерживались позиции, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена", - уточнил Раиси.

На переговорах Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси также обсудили транспортный коридор "Север-Юг" и сотрудничество в рамках Зангезурского транспортного коридора, создание которого, как было отмечено на встрече, выгодно и Ирану.

"Стороны на встрече подчеркнули, что геополитическая ситуация в регионе изменилась после Второй Карабахской войны, отметили важность участия стран региона в обсуждении региональных вопросов", - заявили в пресс-службе азербайджанского президента.

Помимо этого, президенты обсудили создание энергокоридора "Азербайджан-Россия-Иран", обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций и по расширению торгово-экономических связей.

Кроме того, Ильхам Алиев высоко оценил подписанное сегодня соглашение о своповых поставках газа из Туркменистана через Иран. "Подписанный документ имеет важное значение. Это исторический документ, он показывает насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трехстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен и с точки зрения экономической и энергетической безопасности", - сказал глава государства.

Эбрахим Раиси, в свою очередь, обратил внимание, что этот документ ставит целью развитие двусторонних отношений. "В этом направлении есть необходимость в многочисленных шагах", указал президент ИРИ, уточнив, что соглашение "направлено на расширение сотрудничества между странами, в том числе в сферах экономики, торговли, транзита и культуры".

Ранее сегодня иранская телерадиовещательная компания IRIB сообщила, что Баку, Тегеран и Ашхабад заключили трехстороннее соглашение о своповых поставках газа, документ был подписан в присутствии президентов Ильхама Алиева и Эбрахима Раиси.

Согласно договору ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Исламскую Республику будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.