Немецкие врачи сообщили основные предвестники инсульта

Первые симптомы инсульта возникают за несколько недель до приступа, сообщили эксперты Германского фонда сердца, уточнив, что предвестники болезни могут после своего появления пропасть перед самим кровоизлиянием.

К ранним признаком заболевания относится паралич половины тела, одной руки или ноги, опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Кроме того, важно обратить внимание и на речевые расстройства: невнятная или нечеткая речь, проблемы с построением предложения

Также предвестники инсульта - внезапная сильная головная боль и нарушение зрения вплоть до слепоты.

Специалисты подчеркнули, что при возникновении любого из этих симптомов необходимо вызвать медиков, передает РИА Новости со ссылкой на Focus.