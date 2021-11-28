Заболевших омикрон-штаммом будут отслеживать с помощью геолокации в Израиле

Правительство Израиля дало "добро" на отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации лиц, зараженных новым омикрон-штаммом коронавируса, такое сообщение распространила его пресс-служба.

" Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения", - цитирует заявление РИА Новости.

Решение останется в силе до полуночи 2 декабря.

Власти обратили особое внимание, что отслеживать будут местоположение только зараженных омикрон-штаммом. Служба общей безопасности также не планирует контролировать соблюдение пациентами самоизоляции.