Киргизский депутат задержан за попытку переворота

Депутат Жогорку Кенеша (парламент) от фракции Социал-демократическая партия (СДПК) Бакытбек Жетигенов задержан, его подозревают в попытке насильственного захвата власти в Киргизии, рассказал осведомленный источник в силовых структурах.

По его словам, политик уже помещен в изолятор, пишет "Интерфакс".

Как считает следствие, Жетигенов вместе со сторонниками планировали после объявления итогов парламентских выборов устроить массовые протесты в Бишкеке, а затем силой захватить власть.

Напомним, 26 ноября в спецслужбе Киргизии заявили, что деятельность заговорщиков удалось пресечь.