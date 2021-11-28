Песков: надеемся, Путин и Байден встретятся до конца года

Москва рассчитывает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена все же состоится до конца года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о подвижках по организации переговоров он дал отрицательный ответ, уточнив, что дата их так и не была определена.

"Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться", - приводит слова Пескова ТАСС.

На уточняющий вопрос о том, в каком формате может пройти саммит, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что, по всей видимости, его организуют в формате видеоконференции.