Иран снова будет выдавать туристические визы
Тегеран принял решение после почти двухлетнего перерыва снова начать выдавать туристические визы иностранцам, пишет газета Tehran Times.
Уточняется, что получить можно будет как для групповых, так и для индивидуальных поездок.
Ранее о соответствующем решении национального штаба по борьбе с коронавирусом объявил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Шальбафиян. Он уточнил, что пересечь границу можно только при наличии свидетельства о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, пишет ТАСС.