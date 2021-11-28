Страны ОДКБ поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности

По итогам 15-го саммита Организации экономического сотрудничества, прошедшего сегодня в Ашхабаде, была подписана декларация, названная "Ашхабадский консенсус для действий".

В ней страны ОЭС в том числе поздравляют "правительство и народ Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны".

Они "твердо верят", что это события откроют дорогу к "устойчивому миру и экономическому процветанию в регионе посредством установления добрососедских отношений".

Кроме того, в декларации содержится пункт о необходимости призвать страны-участницы ОЭС рассмотреть возможности инвестирования в проекты восстановления и реконструкции на деоккупированных землях Азербайджана.

Напомним, в состав ОЭС входят в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан, являющиеся и членами ОДКБ.