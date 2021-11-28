Водитель "четверки" погиб в ДТП в Карачаево-Черкесии

Авария со смертельным исходом произошла накануне в КЧР, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что на 74-м километре автодороги "Лермонтов-Черкесск" 24-летний водитель "ВАЗ-2104" выехал на "встречку", где допустил столкновение с Ford Focus под управлением 52-летнего жителя Краснодара и Skoda Superb, за рулем которой был 22-летний житель Черкесска.

"В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель "ВАЗ-2104". В лечебное учреждение с различными телесными повреждениями доставлены и госпитализированы водитель и 22-летний пассажир Skoda Superb", - пояснили в полиции.

Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.