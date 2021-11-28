Консилиум: Саакашвили страдает от посттравматического стрессового расстройства

Медицинский консилиум врачей обнаружил у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, рассказала его руководитель, глава организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

По ее словам, причина этого состояния - тюремное заключение и насилие над политиком.

"Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки", - цитирует Джишкариани ТАСС.

Врач подчеркнула, что Саакашвили необходимо стационарное мультидисциплинарное восстановительное лечение.