Детский сад горел в Армении

Пожар произошел в детском саду в селе Карчеван Сюникской области, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

В нем говорится, что примерно в 10:19 (09:19 мск) в Национальный центр по управлению кризисами поступил сигнал об инциденте, на место событий направился пожарно-спасательный боевой расчет.

Возгорание удалось локализовать в 11:46 (10:46 мск), полностью ликвидировать в 12:05 (11:05 мск). Пламя уничтожило цокольный этаж на площади 60 кв м, сгорел также пол на первом этаже.