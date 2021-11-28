"КамАЗ" снес 12-тонную рамку "Платона" на Ставрополье, есть раненый

Грузовик "КамАЗ" врезался в рамку системы "Платон" на Ставрополье, такое сообщение распространила пресс-служба УГИБДД по краю.

В нем говорится, что авария произошла сегодня примерно в 13.30 в Левокумском округе, на 155-м километре автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минводы".

"По неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля "КамАЗ" произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию", - пояснили в ГИБДД.

Водитель, 65-летний житель соседнего региона, госпитализирован с травмами, опросить его пока невозможно.

Обстоятельства аварии устанавливаются.