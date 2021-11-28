Четыре оппозиционные партии предварительно проходят в парламент Киргизии

Четыре оппозиционные политические силы, по предварительным сведениям, смогли одолеть пятипроцентный барьер и попасть в парламент седьмого созыва Киргизии, об этом говорят текущие данные электронных избирательных урн, полученные по окончании голосования Центризбиркомом республики.

Пока обработаны 67% голосов, уточняет ТАСС.

Электронные урны автоматически передают результаты на сервер. Тем не менее, официальные итоги будут подведены после традиционного подсчета бюллетеней.

Что касается лидеров, то пока лучший результат показывает партия "Ата-Журт - Кыргызстан" с 42,04% голосов. Второе место у "Ишеним" ("Доверие") - 18,99% избирателей, на третьей позиции - "Ынтымак" ("Гармония") - 15,10% голосов. В общей сложности в Жогорку Кенеш проходят 10 политических сил.