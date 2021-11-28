Власти Германии секретно попросили США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Берлин призывает Конгресс США отказаться от планов по введению санкций против "Северного потока-2", так как они могут ослабить доверие к Вашингтону. Об этом сказано в засекреченном документе, направленном германским посольством в Вашингтоне законодателям и опубликованном порталом Axios.

Согласно документу, власти Германии "полны решимости успешно реализовать" двусторонние договоренности от 21 июля, чтобы "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы", а также не допустить использования Москвой трубопровода в "агрессивных политических целях", передает ТАСС.

В Берлине считают, что американские санкции против "Северного потока-2" "подорвут обязательства", установленные совместным заявлением от 21 июля, уменьшат доверие к властям США. Кроме того, окажутся под угрозой достижения совместного заявления, в том числе и пункты о поддержке украинской стороны.