Главу оздоровительного комплекса Зангезурского комбината ограбили в Армении

Директор оздоровительного комплекса ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" был ограблен в Армении, пишут СМИ.

По данным shamshyan.com, накануне в отделение полиции Капана пришел 60-летний житель Еревана, который рассказал, что в промежуток времени с 13 по 23 ноября неизвестные похитили из его сумки ключи от сейфа, расположенного в одном из помещений внутри оздоровительного комплекса.

Оказалось, что из сейфа исчезли 2 млн драмов (около $4,5 тыс) и золотая цепочка. По факту открыто уголовное дело, оно передано в Следственный комитет Армении.