Эльчин Азизов спел на 60-летнем юбилее КВН

Легендарный "Клуб веселых и находчивых" отпраздновал 60-летний юбилей.

Юбилейная программа с участием самых популярных команд прошла в Crocus City Hall. В работе жюри участвовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер и телеведущий Юлий Гусман и другие.

С юбилеем КВН поздравил в видеообращении президент России Владимир Путин. "Несмотря на вполне зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, энергичным, по-хорошему дерзким", - заявил глава государства.

В юбилейном выпуске телеигры принял участие и солист Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов.