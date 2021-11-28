Премьер-министр Польши раскритиковал Меркель за телефонный разговор с Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный звонок с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев", - сказал Моравецкий в интервью агентству ДПА.

Премьер Польши убежден, что белорусский лидер "злоупотребил" разговором с Меркель и притворился, что она согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.

Телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 и 17 ноября. Основной темой обсуждения стал миграционный кризис на границах ЕС. Меркель отметила, что Лукашенко хоть и является контактным лицом в миграционном кризисе, власти ФРГ не считают выборы президента в Беларуси легитимными.