В Грузии начались протесты против введения системы ковид-паспортов

Несколько сотен жителей Тбилиси собрались в воскресенье на акцию протеста и направились с шествием от площади Республики по проспекту Руставели и остановились у здания парламента, сообщает Sputnik Грузия.

Участники протестов держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации". "Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.

Большинство участников акции протеста пришли без масок. Кроме того, не соблюдается социальная дистанция.

С 1 декабря в стране введена система ковид-паспортов. Данное решение было принято для стимуляции процесса вакцинации Межведомственным координационным советом.