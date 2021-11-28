Лидеры Организации экономического сотрудничества высказались за развитие транспортной инфраструктуры Южного Кавказа

В эти минуты в Ашхабаде проходит 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), объединяющей Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан. В столице Туркменистана лидеры ОЭС обмениваются мнениями о региональном экономическом сотрудничестве.

Так, выступая на саммите, президент Ирана Ибрахим Раиси акцентировал внимание на том, что прекращение год назад боевых действий в Кавказском регионе ознаменовало начало новой главы регионального развития и интеграции: "Учитывая новые условия в Кавказском регионе, мы считаем, что возрождение традиционных маршрутов и облегчение движения товаров и пассажиров в регионе через три десятилетия будет способствовать росту и развитию ОЭС. Мы также считаем, что любое изменение политической географии региона не только не будет способствовать стабильности в регионе, но и подготовит почву для дальнейшей напряженности в будущем".

По мнению президента ИРИ, "сотрудничество между странами Южного Кавказа будет основано на взаимном уважении и сохранении территориальной целостности стран, а международные правила обеспечат мир, стабильность и проложат путь для прогресса и развития стран региона". Стабильность в Кавказском регионе и формирование межрегионального сотрудничества, такого как создание международного коридора Персидский залив - Черное море, ускорит торгово-экономические обмены между членами ОЭС, убежден Раиси.

В плане необходимости развития инфраструктуры иранского лидера поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который еще на предыдущем саммите ОЭС проинформировал коллег о Зангезурском коридоре: "Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться данным коридором".

Алиев напомнил, что год назад Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность, сам обеспечил исполнение принятых в 1993 году Совбезом ООН четырех резолюций, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. В период оккупации Армения сравняла с землей на этих территориях все города и села, в том числе памятники культурного и религиозного наследия. На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети, в том числе использовала их в качестве хлева для свиней и коров. В период оккупации 65 из 67 мечетей на этих территориях были полностью разрушены, а остальные две мечети серьезно пострадали. Вандализму подверглись и кладбища.

По словам президента Азербайджана, сразу после освобождения своих территорий страна начала широкомасштабные работы по реконструкции, и уже есть первые результаты: "Азербайджан, рассчитывая только на свои финансовые ресурсы, с нуля строит новые города и села. В нынешнем году на эти цели из государственного бюджета были выделены 1,3 миллиарда долларов США. В 2022 году на эту работу также будут выделены средства по меньшей мере в том же объеме. Я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергии. Подтвержденный потенциал освобожденных территорий составляет 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии".

Стоит обратить внимание на то, что встречи лидеров ОЭС начались в Ашхабаде еще вчера, на следующий день после сочинской встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, открывшей новый этапом на пути к мирному будущему Южного Кавказа. В этой связи накануне, на заседании Совета министров иностранных дел ОЭС, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что достижение мира, развития и прогресса является основой представлений Азербайджана о будущем: "На этом этапе необходима полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. Согласно трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, России и Армении, в том числе заявлению, подписанному 26 ноября, восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог в регионе обеспечит мир и стабильность, увеличит торговлю и транспортный поток через Армению и Азербайджан. Инициативой в этом контексте является Зангезурский коридор, обладающий потенциалом для улучшения связи в Транскаспийском международном среднем коридоре Восток-Запад".

На двусторонней встрече Ибрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что тесные отношения и сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Турцией имеют важное значение для регионального взаимодействия. "Три страны сотрудничают в различных сферах. В этих отношениях нельзя допускать проблем", - сказал Раиси, добавив, что имеется потенциал для развития товарооборота и расширения политических связей и экономических в энергетике, банковском деле, торговле. Со своей стороны, Эрдоган акцентировал внимание на том, что "Турция, Россия и Иран могут поддерживать безопасность и стабильность в регионе за счет сотрудничества с другими странами региона".

Выступая на саммите, президент Турции также завил о том, что "важность Зангезурского коридора, который создаст прямое дорожное сообщение между нашей страной и регионом, очевидна". По его словам, сегодня продолжают предприниматься усилия по развитию транспортной инфраструктуры и возрождению современного Шелкового пути в регионе. "Транскаспийский международный транспортный маршрут и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс являются наиболее конкретными проявлениями наших усилий, - сказал Эрдоган.