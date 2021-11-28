Алиев: Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Баку позитивно оценивает действия Москвы.

«Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И то совместное заявление, которое было принято, как раз об этом и говорит: о разблокировании транспортных путей, о шагах в деле подготовки работы комиссии по делимитации - это все те темы, которые Азербайджан неоднократно выдвигал, и Россия всегда поддерживала», - отметил глава Азербайджана в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Напомним, в пятницу в Сочи состоялась трёхсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление по дальнейшему урегулированию спорных вопросов.