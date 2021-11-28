Генсек НАТО: альянс бдителен на фоне "наращивания сил России" рядом с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили с руководством Литвы ситуацию на границе Украины, пишет РИА Новости. По словам генсека, альянс остается бдительным в связи с «военным присутствием» России у границ Украины.

"Мы обсудили российское необъясненное и неоправданное наращивание военной силы около Украины. Мы призываем Россию быть прозрачной, сократить напряжённость, а также (призываем к - ред.) деэскалации. НАТО остаётся бдительной", - заявил Столтенберг на пресс-конференции, которая транслировалась службами ЕС.

В Москве уже не раз опровергали сообщения о стягивании российских войск к украинской границе. Однако Киев и западные государства обеспокоены, поскольку Россия якобы усиливает «агрессивные действия» у границ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.