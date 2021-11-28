Артур Гусейнов раскритиковал выступление Емельяненко

Российский спортсмен и боец смешанных единоборств Артур Гусейнов опубликовал видео в Instagram, в котором назвал недавнее выступление Александра Емельяненко стыдом и позором.

«Я чувствовал, что ты так проиграешь, и это очень большой позор, что ты в такой форме вышел, хотя ты сам всем замечания делаешь. Это что такое? Это бой что ли? Просто стыдно, 115 кг. Лучше быть с таким спасательным кругом (указывает на свой живот), но драться достойно», — сказал Гусейнов.

Турнир AMC Fight Nights 106, в котором принял участие Емельяненко, прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Схватка завершилась в первом раунде после того, как бразилец Марсио Сантос вынудил Емельяненко сдаться, применив удушающий прием.