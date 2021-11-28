Тегеран намерен возобновить газовый контракт с Туркменистаном

Президент Исламской Республики Ирана Ибрахим Раиси в воскресенье заявил, что газовый контракт Ирана с Туркменистаном обязательно возобновится.

На встрече с иранскими бизнесменами глава Ирана назвал экономическим приоритетом правительства прогресс во всех областях, в том числе в экономике и торговле. "Мы должны снять препятствия, чтобы достигнуть экономического роста и развития экспорта", - добавил Раиси.

Раиси также отметил, что экономическая и торговая инфраструктура для развития двустороннего и регионального сотрудничества Ирана существует, поэтому страна должна предпринять шаги в этом направлении, облегчая деятельность торговцев и экспортеров.

Иранский президент также добавил, что вступление Ирана в ШОС подготовит почву для расширения региональных связей, и уровень отношений между Тегераном и Душанбе будет улучшаться.

Напомним, что в субботу Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Туркменистан для участия в XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).