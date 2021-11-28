В России празднуют День матери

В воскресенье, 28 ноября, в России отмечают Всероссийский День матери. Этот праздник россияне ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября.

День матери издавна празднуется во многих странах мира. Еще древние греки поклонялись матери всех богов Гее. Начиная с XVII века, День матери стали отмечать в Великобритании, США, Германии, Австралии, Турции, Японии, Италии и множестве других государств.

День матери в России был учрежден президентским указом от 30 января 1998 года "в целях повышения социальной значимости материнства". Инициатором выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.

По традиции, в этот день поздравляют всех мам и бабушек, особое внимание уделяется многодетным мамам и матерям-одиночкам. Также во многих странах в День матери принято навещать свою маму и дарить символический подарок.

Стоит отметить, что в этом году, помимо Дня матери, также впервые праздновался День отца. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Данный праздник также будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.