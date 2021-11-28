Премьер-министр Грузии поздравил еврейский народ с Ханукой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил иудеев с праздником Ханука и пожелал им "благополучия, мира и счастья". Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Еврейскую общину Грузии, вернувшихся на историческую родину наших собратьев, весь еврейский народ сердечно поздравляю с Ханука - победой добра, очищения и возрождения", - написал в поздравлении Гарибашвили.

Он также отметил, что тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами.

Ханука, или праздник света и огней, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. Это один из важнейших религиозных еврейских праздников.