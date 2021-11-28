Ильхам Алиев призвал страны ОЭС воспользоваться Зангезурским коридором

В ходе 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал государства-участники воспользоваться Зангезурским транспортным коридором. Глава Азербайджана убежден, что Зангезурский коридор станет важной частью транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и откроет широкие возможности для региона.

«На последнем саммите Организации экономического сотрудничества я проинформировал своих коллег о Зангезурском коридоре. Сегодня я могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Я уверен, что страны-члены ОЭС будут использовать этот коридор», - заявил Алиев.

Он также отметил, что Азербайджан является активным членом ОЭС и плодотворно сотрудничает с членами сообщества на международных платформах.