В Грузии за сутки было выявлено 3 333 случая заражения коронавирусом

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии составило 3 333. Скончались 56 человек.

Согласно данным официального сайта StopCov, с начала пандемии по сегодняшний день в Грузии выявлено всего 838 639 случаев заражения COVID-19.

Кроме того, за прошедшие сутки вылечились 5 052 человека, с начала пандемии - 779 510. Скончались за весь период 11 927 человек.

На сегодняшний день в Грузии сделано 2 152 380 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 6 545.