Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент республики

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов национального парламента, которые проходят в воскресенье в республике. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Жапаров проголосовал на избирательном участке №1053, расположенном на границе со столицей в селе Чон-Арык, куда он пришел вместе с супругой Айгуль. Глава государства также призвал граждан страны принять активное участие в выборах.

«Каждый голос определяет будущее Кыргызстана, в том числе ваше собственное и ваших детей. Поэтому я еще раз прошу всех принять активное участие в голосовании», - заявил Жапаров.

Сегодня президент Киргизии отправился с рабочим визитом в Туркменистан, чтобы принять участие в XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Напомним, что 28 ноября в Киргизской Республике проводятся выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. Утром были открыты 2435 избирательных участков в Киргизии, а также 59 избирательных участков за рубежом.

Парламентские выборы в стране проходят по смешанной системе, а 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты выборов 2020 года были отменены ЦИК из-за массовых беспорядков, вследствие чего президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.