Глава МИД Венгрии: никто не хочет конфликта между Россией и НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT заявил, что ни одна из стран Западной Европы не желает открытого противостояния между Россией и Североатлантическим Альянсом. Он отметил, что Запад сделает всё возможное, чтобы этого избежать.

"Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", - отметил он.

Сийярто добавил, что Будапешт всегда будет делать "все возможное, чтобы избежать и предупредить любой такого рода конфликт между Россией и НАТО".