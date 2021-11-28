В Донбассе заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, пишет информационное агентство РИА Новости. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Ранее, в субботу, в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки.