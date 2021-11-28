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Российская флейтистка выступила в Турции с концертом Хачатуряна

Российская флейтистка выступила в Турции с концертом Хачатуряна

Флейтистка из России Алия Водовозова выступила в Турции с концертом Арама Хачатуряна вместе с симфоническим оркестром Турции и норвежским дирижером Терье Миккельсеном.

Алия Водовозова предложила оркестру исполнить этот концерт Хачатуряна, несмотря на непростую историю отношений Армении и Турции, поскольку музыка, как заявила девушка, вне политики.

"Я очень люблю это произведение, уже играла его с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под руководством дирижера Александра Сладковского, и мне очень хотелось исполнить его в Турции, доказав еще раз, что музыка – вне политики", - заявила РИА Новости флейтистка.

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